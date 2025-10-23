Ричмонд
Памятник архитектуры горел на улице Ленинской в Самаре 22 октября

В Самаре пожарные потушили возгорание в Доме Забродиных.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 22 октября, в Ленинском районе Самары вечером произошел пожар. На улице Ленинской, 103 горел Дом Забродиных. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

— Сообщение о пожаре поступило дежурному в 18:43. Прибывшие подразделения выяснили, что на месте вызова полыхают потолочные перекрытия в квартире. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров, — рассказали в пресс-службе.

Пожар удалось локализовать в 19:45, а полная ликвидация была объявлена в 20:22. На месте происшествия работали две единицы техники и девять человек. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Эвакуация тоже не проводилась.

Сейчас причины возгорания неизвестны. Их предстоит установить специалистам. Напомним, в Самарской области мужчина оказался в ловушке из-за пожара в квартире.