Губернатор Челябинской области подтвердил гибель 10 человек при взрыве в Копейске

«Подтверждена гибель 10 человек. Продолжаются поисковые работы. Госпитализированы 5 человек. Их состояние стабильно тяжёлое. Два пациента перевезены в ожоговый центр, ещё двое в областную клиническую больницу № 1. Одна пациентка остается в городской больнице Копейска, пока она не подлежит транспортировке», — написал он в телеграм-канале.
Напомним, взрыв на предприятии в Копейске прогремел сегодня ночью, в результате ЧП есть погибшие и раненые. Людям оказывается вся необходимая помощь, угрозы городу нет. Версия с прилётом БПЛА не подтвердилась.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.