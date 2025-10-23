Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске выросло до 10 человек

Спасательные и поисковые работы на месте происхождения продолжаются. Пять пострадавших были доставлены в медицинские учреждения, их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Два пациента перевезены в специализированный ожоговый центр, еще двое — в областную клиническую больницу. Одна пострадавшая женщина остается в больнице Копейска, так как врачи пока не разрешили ее транспортировку.