Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске выросло до 10 человек

Число погибших в результате взрыва на промышленном предприятии в Копейске Челябинской области выросло до десяти человек. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
«Подтверждена гибель 10 человек», — написал он в Telegram.
Спасательные и поисковые работы на месте происхождения продолжаются. Пять пострадавших были доставлены в медицинские учреждения, их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Два пациента перевезены в специализированный ожоговый центр, еще двое — в областную клиническую больницу. Одна пострадавшая женщина остается в больнице Копейска, так как врачи пока не разрешили ее транспортировку.
В связи с чрезвычайной ситуацией в Копейском городском округе был официально введен режим муниципального уровня. Текслер заверил, что следствие установит все обстоятельства трагедии. Он отдельно подчеркнул, что версия о причастности беспилотного летательного аппарата к взрыву не рассматривается.
Вечером 22 октября в Копейске прогремело два мощных взрыва. Звуки были такими сильными, что дома в некоторых районах ощутимо тряхнуло. Взрывы услышали в 23:45 по местному времени. После этого в Копейске начался сильный пожар.