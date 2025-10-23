Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске выросло до 10 человек

Текслер сообщил о гибели 10 человек в результате взрыва на предприятии в Копейске.

Число погибших в результате взрыва на промышленном предприятии в Копейске Челябинской области выросло до десяти человек. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

«Подтверждена гибель 10 человек», — написал он в Telegram.

Спасательные и поисковые работы на месте происхождения продолжаются. Пять пострадавших были доставлены в медицинские учреждения, их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Два пациента перевезены в специализированный ожоговый центр, еще двое — в областную клиническую больницу. Одна пострадавшая женщина остается в больнице Копейска, так как врачи пока не разрешили ее транспортировку.

В связи с чрезвычайной ситуацией в Копейском городском округе был официально введен режим муниципального уровня. Текслер заверил, что следствие установит все обстоятельства трагедии. Он отдельно подчеркнул, что версия о причастности беспилотного летательного аппарата к взрыву не рассматривается.

Вечером 22 октября в Копейске прогремело два мощных взрыва. Звуки были такими сильными, что дома в некоторых районах ощутимо тряхнуло. Взрывы услышали в 23:45 по местному времени. После этого в Копейске начался сильный пожар.