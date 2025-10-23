Ричмонд
Мужчина попытался протаранить на авто ворота посольства России в Румынии

В Румынии мужчина пытался протаранить посольство РФ, его задержали.

Источник: Комсомольская правда

В столице Румынии было совершено нападение на посольство России. В ночь на четверг 23 октября злоумышленник на автомобиле попытался протаранить ворота дипломатического представительства.

По информации телеканала Digi24, инцидент произошел примерно в три часа ночи по московскому времени. Сотрудники румынской жандармерии и службы государственной безопасности оперативно отреагировали, заблокировали автомобиль и задержали водителя.

Прежде KP.RU сообщал, что автомобиль наехал на ворота российского консульства в Сиднее, в результате чего пострадал сотрудник полиции. Подозреваемый в инциденте был задержан. Арестованному 39 лет, и он помогает полиции в расследовании.

Также неизвестный водитель на скорости протаранил ворота у одного из отделений ФБР в Питтсбурге. В бюро считают, что злоумышленник совершил это преднамеренно.