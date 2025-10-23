Версия с побегом не состоятельна: что известно о ходе расследования исчезновения семьи Усольцевых в тайге

Семья отправилась в поход к скале Буратинка, выехав с турбазы, но обратно не вернулась. Почётный член Московского общества охотников и рыболовов Семён Татарников предположил, что Усольцевы могли попасть в болото. Он подчеркнул, что в этом районе много опасных трясин, выбраться из которых крайне сложно. Спасательные операции в таких условиях связаны с риском и для самих спасателей. Очевидцы сообщили, что видели семью с рюкзаками перед исчезновением, направлявшуюся к скальному массиву. Погода в регионе ухудшилась, что затруднило поиски. Спасатели нашли только автомобиль Усольцевых, но самих пропавших обнаружить не удалось.