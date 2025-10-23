Версия с побегом не состоятельна: что известно о ходе расследования исчезновения семьи Усольцевых в тайге

В Красноярском крае продолжается поиск семьи Усольцевых — Сергея, Ирины и их пятилетней дочери Арины, пропавших 28 сентября в лесах Партизанского района. Как сообщила пресс-секретарь Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова, следователи допросили родственников и знакомых семьи, чтобы выяснить обстоятельства исчезновения.
По словам представителя ведомства, Усольцевы не планировали уезжать, конфликтов у них не было, а их жизнь была спокойной и размеренной. Сергей руководил организацией, Ирина занималась психологией, и их семья считалась благополучной.
Следствие не нашло данных о ссорах или конкуренции, которые могли бы стать причиной исчезновения. Также нет информации о пересечении семьёй границы. Усольцевы строили планы по возведению дома, что делает версию о побеге маловероятной. Основной версией остаётся несчастный случай, но пока тела не обнаружены, следователи рассматривают и криминальные версии. Поиск за пределами Красноярского края не проводится, так как нет данных, что семья покинула регион.
Поисковые работы возобновились с привлечением профессиональных спасателей из краевой группировки «Спасатель». Две недели назад волонтёры и поисковые отряды обследовали район Минской петли, но активная фаза была приостановлена.
Добровольцев попросили подписать документ о неразглашении информации. Один из волонтёров рассказал, что следов пребывания семьи в тайге не обнаружено — ни сломанных веток, ни других признаков. Он отметил, что Усольцевы исчезли 28 сентября, а уже на следующий день выпал снег, что могло скрыть следы. По его словам, на месте работали сотрудники МЧС и Следственного комитета, а слухи о задержании семьи не подтвердились.
Семья отправилась в поход к скале Буратинка, выехав с турбазы, но обратно не вернулась. Почётный член Московского общества охотников и рыболовов Семён Татарников предположил, что Усольцевы могли попасть в болото. Он подчеркнул, что в этом районе много опасных трясин, выбраться из которых крайне сложно. Спасательные операции в таких условиях связаны с риском и для самих спасателей. Очевидцы сообщили, что видели семью с рюкзаками перед исчезновением, направлявшуюся к скальному массиву. Погода в регионе ухудшилась, что затруднило поиски. Спасатели нашли только автомобиль Усольцевых, но самих пропавших обнаружить не удалось.