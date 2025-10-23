Газопровод взорвался в Нижегородской области из-за въехавшей в него фуры

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля, мужчина 1995 года рождения, не справился с управлением и на полном ходу наехал на газопровод. В результате столкновения газовая труба взорвалась, а фура загорелась. К счастью, в этой аварии никто не пострадал. Сотрудники ГИБДД проводят проверку, направленную на установление всех обстоятельств происшествия.