Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Газопровод взорвался в Нижегородской области из-за въехавшей в него фуры

Сотрудники Госавтоинспекции Нижегородской области выясняют причины и обстоятельства серьезного дорожно-транспортного происшествия, случившегося в Выксунском округе. Инцидент произошёл 22 октября около 17:45 в селе Туртапка.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля, мужчина 1995 года рождения, не справился с управлением и на полном ходу наехал на газопровод. В результате столкновения газовая труба взорвалась, а фура загорелась. К счастью, в этой аварии никто не пострадал. Сотрудники ГИБДД проводят проверку, направленную на установление всех обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что сразу несколько автомобилей столкнулись на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. А в Сормове в результате жуткого ДТП с бетономешалкой погибла девушка.