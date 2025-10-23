Уголовное дело возбудили по факту взрыва на заводе в Копейске

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва на заводе в Копейске Челябинской области. Об этом в четверг, 23 октября, сообщает пресс-служба ведомства.
Расследование ведется по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.
По данным следствия, 22 октября 2025 года на территории предприятия в Копейске в цеху произошел взрыв из-за несоблюдения правил безопасности в технологическом процессе.
— В результате инцидента имеются погибшие и пострадавшие, точное количество устанавливается. В настоящее время следователями и следователями-криминалистами регионального СК России во взаимодействии с оперативными подразделениями проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, — передает Telegram-канал СК РФ.
О самом взрыве стало известно вечером 22 октября. В результате инцидента погибли 10 человек.
Губернатор региона Алексей Текслер также уточнял, что взрыв на предприятии в Копейске произошел не из-за попадания украинского беспилотника.