Уголовное дело возбудили по факту взрыва на заводе в Копейске

— В результате инцидента имеются погибшие и пострадавшие, точное количество устанавливается. В настоящее время следователями и следователями-криминалистами регионального СК России во взаимодействии с оперативными подразделениями проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, — передает Telegram-канал СК РФ.