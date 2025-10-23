Режим муниципальной ЧС введён в районе Копейска после взрыва на заводе

«В Копейском городском округе введён режим муниципальной чрезвычайной ситуации. Идет следствие, будут установлены все обстоятельства трагедии. Хочу еще раз подчеркнуть — об атаке БПЛА речь не идёт», — написал глава региона в телеграм-канале.
Напомним, взрыв на предприятии в Копейске прогремел сегодня ночью, в результате ЧП есть погибшие и раненые. Людям оказывается вся необходимая помощь, угрозы городу нет. Версия с прилётом БПЛА не подтвердилась. На данный момент официально подтверждена гибель 10 человек.
