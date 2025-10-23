СК возбудил дело по взрыву в Копейске, в котором погибли 10 человек

Взрыв на предприятии в Копейске произошел ночью. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что сразу после ЧП на место прибыли оперативные службы. Для координации их работы был создан оперативный штаб. Позднее, около полуночи, на территории предприятия прогремел еще один взрыв. Слухи о возможной атаке беспилотника, которые распространялись в соцсетях, не подтвердились.