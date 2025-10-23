СК возбудил дело по взрыву в Копейске, в котором погибли 10 человек

Следственный комитет России начал расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности на предприятии в Копейске, где в результате трагедии погибли десять человек и пятеро получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным Следственного комитета Челябинской области, дело возбуждено по статье, связанной с нарушением требований промышленной безопасности на опасных объектах, что привело к гибели людей. Нарушение, по предварительным данным, стало причиной трагедии.
Взрыв на предприятии в Копейске произошел ночью. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что сразу после ЧП на место прибыли оперативные службы. Для координации их работы был создан оперативный штаб. Позднее, около полуночи, на территории предприятия прогремел еще один взрыв. Слухи о возможной атаке беспилотника, которые распространялись в соцсетях, не подтвердились.