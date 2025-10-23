Сотрудники ФСБ задержали в Карелии россиянина за госизмену

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Карелии российского гражданина, который продолжительное время оказывал содействие специальным службам Украины в организации диверсионной деятельности. Об этом в четверг, 23 октября, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
— Федеральной службой безопасности РФ в Республике Карелия пресечена противоправная деятельность гражданина России 1980 года рождения, причастного к оказанию содействия спецслужбам Украины в организации диверсионной деятельности на территории региона, — уточнили в ведомстве.
Через мессенджер Telegram мужчина самостоятельно установил контакт с куратором. После он собрал разведывательную информацию о дислокации подразделений Вооруженных сил России (ВС РФ), а также провел рекогносцировку железнодорожного моста для совершения диверсии, передает ТАСС.
Недавно силовики в Санкт-Петербурге задержали подозреваемых в посредничестве во взяточничестве за госпитализацию из зоны спецоперации. Граждане РФ предлагали бойцам, находящимся в зоне СВО, за 3,5 миллиона рублей организовать госпитализацию с последующим увольнением.