Сотрудники ФСБ задержали в Карелии россиянина за госизмену

Недавно силовики в Санкт-Петербурге задержали подозреваемых в посредничестве во взяточничестве за госпитализацию из зоны спецоперации. Граждане РФ предлагали бойцам, находящимся в зоне СВО, за 3,5 миллиона рублей организовать госпитализацию с последующим увольнением.