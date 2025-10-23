В Ростовской области сухогруз столкнулся с резиновой лодкой, есть погибший

Сегодня, 23 октября, в Аксайском районе Ростовской области сухогруз столкнулся с резиновой лодкой. Во время этого происшествия погиб человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Авария на реке Дон произошла около 6:55 утра в районе станицы Старочеркасской. По информации экстренного ведомства, после столкновения двое пассажиров лодки оказались в воде: 67-летний мужчина скончался, женщине на месте оказали первую помощь.
Специалисты выясняют причины и обстоятельства произошедшего. Спасатели напоминают: нельзя выходить на лодке или заплывать на участки судового хода, пассажиры лодок должны быть в спасательных жилетах.