В Уфе «Москвич» сбил курьера на электросамокате

Водитель легкового автомобиля заезжал во двор и столкнулся с электросамокатом. Молодого хозяина двухколёсного транспорта с различными травмами доставили в больницу, после оказания медицинской помощи его отправили домой. Тем не менее по факту ДТП начато разбирательство.
Вместе с тем в Уфе сотрудники госавтоинспекции проводят массовые рейды среди курьеров на электросамокатах и велосипедах. Экипажи ДПС проверяют, соблюдают ли они правила дорожного движения, пропускают ли пешеходов и как ездят по тротуарам и дорогам.
Напомним, только с начала текущего года в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило более 400 вызовов, связанных с происшествиями на электросамокатах.