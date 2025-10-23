Ричмонд
В Уфе «Москвич» сбил курьера на электросамокате

Как сообщает госавтоинспекция столицы, столкновение с автомобилем «Москвич 3» произошло на улице 50 лет Октября.

Источник: telegram-канал госавтоинспекции Уфы

Водитель легкового автомобиля заезжал во двор и столкнулся с электросамокатом. Молодого хозяина двухколёсного транспорта с различными травмами доставили в больницу, после оказания медицинской помощи его отправили домой. Тем не менее по факту ДТП начато разбирательство.

Вместе с тем в Уфе сотрудники госавтоинспекции проводят массовые рейды среди курьеров на электросамокатах и велосипедах. Экипажи ДПС проверяют, соблюдают ли они правила дорожного движения, пропускают ли пешеходов и как ездят по тротуарам и дорогам.

Напомним, только с начала текущего года в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило более 400 вызовов, связанных с происшествиями на электросамокатах.