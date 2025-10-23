ФСБ: В Барнауле при попытке поджога храма задержан сторонник террористов

Сотрудники Федеральной службы безопасности по Алтайскому краю задержали в Барнауле мужчину при попытке поджога храма с помощью самодельных зажигательных устройств. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает РИА Новости.
Неудавшимся поджигателем оказался сторонник запрещенной в России международной террористической организации, выходец из Закавказья, 1984 г.р.
«Действуя в интересах международной террористической организации, совершил попытку поджога одного из храмов Барнаула с помощью самодельных зажигательных устройств в целях дестабилизации деятельности органов власти», — говорится в сообщении.
Мужчину задержали непосредственно при попытке поджога, поэтому преступный умысел мужчине до конца довести не удалось.
Ранее в УФСБ по Краснодарскому краю сообщили о задержании жителя Сочи за попытку вступить в проукраинскую террористическую организацию.
Также Федеральная служба безопасности (ФСБ) России успешно предотвратила атаку на объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Ярославской области. Это стало возможным благодаря информации, полученной через телефон доверия.