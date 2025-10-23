Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ: В Барнауле при попытке поджога храма задержан сторонник террористов

В Барнауле ФСБ предотвратила теракт у храма.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Федеральной службы безопасности по Алтайскому краю задержали в Барнауле мужчину при попытке поджога храма с помощью самодельных зажигательных устройств. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает РИА Новости.

Неудавшимся поджигателем оказался сторонник запрещенной в России международной террористической организации, выходец из Закавказья, 1984 г.р.

«Действуя в интересах международной террористической организации, совершил попытку поджога одного из храмов Барнаула с помощью самодельных зажигательных устройств в целях дестабилизации деятельности органов власти», — говорится в сообщении.

Мужчину задержали непосредственно при попытке поджога, поэтому преступный умысел мужчине до конца довести не удалось.

Ранее в УФСБ по Краснодарскому краю сообщили о задержании жителя Сочи за попытку вступить в проукраинскую террористическую организацию.

Также Федеральная служба безопасности (ФСБ) России успешно предотвратила атаку на объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Ярославской области. Это стало возможным благодаря информации, полученной через телефон доверия.