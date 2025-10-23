Ричмонд
Бастрыкин заинтересовался делом мужчины, которого задержали за растление девочки

— Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Яковлеву Я. А. представить доклад о ходе расследования уголовного дела, а также об установленных обстоятельствах, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Этим инцидентом сначала заинтересовались сотрудники полиции. Они выявили видео в интернете. На кадрах виден момент, как мужская рука пытается залезть под куртку девочки. В связи с этим правоохранители организовали проверку.

Впоследствии полицейским удалось установить личность мужчины. Его задержали. Кроме того, правоохранители работают над поиском пострадавшей девочки. Водителя уже уволили с работы.