Бастрыкин заинтересовался делом мужчины, которого задержали за растление девочки

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил предоставить отчет о ходе и расследовании уголовного дела в отношении мужчины, которого подозревают в растлении малолетней девочки в Красногорске. Инцидент произошел в салоне автобуса, водитель пытался засунуть руку под куртку ребенка. Об этом в четверг, 23 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.