Бастрыкин заинтересовался делом мужчины, которого задержали за растление девочки

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил предоставить отчет о ходе и расследовании уголовного дела в отношении мужчины, которого подозревают в растлении малолетней девочки в Красногорске. Инцидент произошел в салоне автобуса, водитель пытался засунуть руку под куртку ребенка. Об этом в четверг, 23 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.
— Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Яковлеву Я. А. представить доклад о ходе расследования уголовного дела, а также об установленных обстоятельствах, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
Этим инцидентом сначала заинтересовались сотрудники полиции. Они выявили видео в интернете. На кадрах виден момент, как мужская рука пытается залезть под куртку девочки. В связи с этим правоохранители организовали проверку.
Впоследствии полицейским удалось установить личность мужчины. Его задержали. Кроме того, правоохранители работают над поиском пострадавшей девочки. Водителя уже уволили с работы.