В Красноярском крае назвали предварительную причину ДТП с автобусом

Водитель автобуса, который слетел в кювет и перевернулся в Красноярском крае, не справился с управлением вследствие тумана и наледи на дороге, сообщила региональная прокуратура.
«По предварительной информации, водитель совершал обгон попутного автомобиля в условиях плохой видимости. Из-за тумана и наледи на дорожном полотне он не справился с управлением», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.
В связи с инцидентом прокуратура организовала проверку. Сейчас решается вопрос о возбуждении дел по ч. 1 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) и ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
Напомним, ДТП с автобусом произошло утром 23 сентября на автодороге в Шушенском районе Красноярского края. Транспортное средство с пассажирами ехало по маршруту Шушенское — Каптырево. В результате аварии пострадали по меньшей мере восемь человек, включая двоих детей.