Во Франции 80-летние супруги кормили рабыню кашей с мылом и крали ее деньги

Пенсионеры держали женщину в рабстве 5 лет.

Правоохранители задержали 80-летних пенсионеров из французской Атлантической Луары, которые 5 лет держали в рабстве женщину и подвергали ее пыткам, материал из The Sun перевел aif.ru.

Как удалось выяснить правоохранителям, задержанная работала медсестрой в местной больнице, она проживала с подругой, однажды женщина привела в дом мужчину, за которого вышла замуж. Супруги решили закрыть в отдельной комнате соседку, а затем стали ее пытать и воровать деньги с ее карты.

По данным силовиков, пострадавшую избивали, накачивали наркотиками и кормили кашей с мылом.

«Она очень ранимая в психологическом плане женщина и поэтому находится в уязвимом состоянии, иначе она, вероятно, защищалась бы иначе», — заявил прокурор Нанта Антуан Леруа.

Он подчеркнул, что женщину периодически закрывали в гараже и заставляли спать в палатке.

14 октября 2025 года она все-таки вырвалась и добежала до соседей, которые вызвали полицию. Женщину госпитализировали, она была под воздействием наркотиков и сильно истощена.

Пенсионеров поместили под стражу. Их обвинили в похищении с применением пыток и мошенничестве, они признали вину.

Ранее стоматолога из Британии осудили за изнасилование клиентов во время лечения.