Во Франции 80-летние супруги кормили рабыню кашей с мылом и крали ее деньги

Правоохранители задержали 80-летних пенсионеров из французской Атлантической Луары, которые 5 лет держали в рабстве женщину и подвергали ее пыткам, материал из The Sun перевел aif.ru.
Как удалось выяснить правоохранителям, задержанная работала медсестрой в местной больнице, она проживала с подругой, однажды женщина привела в дом мужчину, за которого вышла замуж. Супруги решили закрыть в отдельной комнате соседку, а затем стали ее пытать и воровать деньги с ее карты.
По данным силовиков, пострадавшую избивали, накачивали наркотиками и кормили кашей с мылом.
«Она очень ранимая в психологическом плане женщина и поэтому находится в уязвимом состоянии, иначе она, вероятно, защищалась бы иначе», — заявил прокурор Нанта Антуан Леруа.
Он подчеркнул, что женщину периодически закрывали в гараже и заставляли спать в палатке.
14 октября 2025 года она все-таки вырвалась и добежала до соседей, которые вызвали полицию. Женщину госпитализировали, она была под воздействием наркотиков и сильно истощена.
Пенсионеров поместили под стражу. Их обвинили в похищении с применением пыток и мошенничестве, они признали вину.
