24 октября объявлен в Копейске днём траура после трагедии на предприятии

«В связи с трагедией в Копейском городском округе 24 октября в Челябинской области будет объявлен днём траура. На всей территории региона будут приспущены флаги. Учреждениям культуры и телерадикомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия», — написал чиновник в телеграм-канале.
Напомним, взрыв на предприятии в Копейске прогремел сегодня ночью, в результате ЧП есть погибшие и раненые. Людям оказывается вся необходимая помощь, угрозы городу нет. Версия с прилётом БПЛА не подтвердилась. На данный момент официально подтверждена гибель 10 человек.
