В Минске женщина погибла при пожаре в квартире, два человека спасены

Инцидент произошел ночью 23 октября. В 2.36 спасателям поступила информация о пожаре в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома по пер. Уральскому. Работники МЧС спасли хозяина квартиры, мужчину 1970 года рождения, который с ожогами и отравлением продуктами горения госпитализирован, и находившуюся у него в гостях женщину 1959 года рождения.