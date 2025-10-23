Ричмонд
В Минске женщина погибла при пожаре в квартире, два человека спасены

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в Минске погибла женщина, два человека спасены. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Инцидент произошел ночью 23 октября. В 2.36 спасателям поступила информация о пожаре в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома по пер. Уральскому. Работники МЧС спасли хозяина квартиры, мужчину 1970 года рождения, который с ожогами и отравлением продуктами горения госпитализирован, и находившуюся у него в гостях женщину 1959 года рождения.

Огнеборцы в горящей комнате на диване в бессознательном состоянии обнаружили еще одну знакомую хозяина квартиры — женщину 1989 года рождения, которая была передана бригаде медиков для проведения реанимационных мероприятий, в 3.24 была констатирована ее смерть.

Причины пожара и гибели женщины выясняют специалисты.