В Новосибирске 10-летнюю девочку заперли в подсобке супермаркета на 5 часов

— Магазин на Громова удерживал ребенка в подсобном помещении за то, что она взяла конфетку-шипучку и не заплатила. У ребенка не было с собой телефона, вспомнить номер мамы не смогла. Сотрудницы магазина вызвали полицию за кражу конфетки ребенком, но они не приезжали. После сообщений о пропавшем ребенке полицейские ее забрали оттуда и привезли в отделение, — написали в группе «Затулинка Нск Кировский» «ВКонтакте».