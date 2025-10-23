В Новосибирске 10-летнюю девочку заперли в подсобке супермаркета на 5 часов

В Новосибирске пропавшая 10-летняя девочка оказалась заперта в подсобке супермаркета на 5 часов. ЧП произошло днем 22 октября в магазине на улице Громова.
Накануне школьница отучилась в первую смену и пошла на урок в танцевальную студию, после чего перестала выходить на связь. Мама забила тревогу и обратилась в полицию. Стала рассылать информацию по местным чатам.
— Магазин на Громова удерживал ребенка в подсобном помещении за то, что она взяла конфетку-шипучку и не заплатила. У ребенка не было с собой телефона, вспомнить номер мамы не смогла. Сотрудницы магазина вызвали полицию за кражу конфетки ребенком, но они не приезжали. После сообщений о пропавшем ребенке полицейские ее забрали оттуда и привезли в отделение, — написали в группе «Затулинка Нск Кировский» «ВКонтакте».
Местные жители сообщили, что родители написали встречное заявление о незаконном лишении свободы, не связанного с ее похищением. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что проводят проверку.