Мужчина утонул в Неве по время заплыва рано утром

В машине погибшего нашли документы и телефон. О произошедшем рассказали его сестре. Уточняется, что хотя мужчина и в клубе закаливания, но заплыв по Неве был его личной инициативой. Добавим, что температура воды сейчас составляет всего около шести градусов. Подробности несчастного случая уточняются.