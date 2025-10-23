Мужчина утонул в Неве по время заплыва рано утром

55-летний петербуржец погиб во время заплыва в Неве у Петровской набережной. Об этом сообщил портал 78.ru.
Трагедия произошла сегодня около семи часов утра. Несколько участников клуба «Невские моржи» собрались у Домика Петра I. Двое смельчаков решили окунуться в холодную воду Невы, но уже в реке одному из них резко стало плохо.
— Мужчину извлекли из реки в состоянии клинической смерти. До прибытия медиков его пытались реанимировать другие «моржи», после отвезли в больницу, но спасти так и не удалось, — пояснило издание.
В машине погибшего нашли документы и телефон. О произошедшем рассказали его сестре. Уточняется, что хотя мужчина и в клубе закаливания, но заплыв по Неве был его личной инициативой. Добавим, что температура воды сейчас составляет всего около шести градусов. Подробности несчастного случая уточняются.