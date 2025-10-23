Число жертв пожара в Новосибирске достигло пяти, погиб молодой парень

В Новосибирске число жертв пожара в аварийном доме на 2-м переулке Римского-Корсакова увеличилось до пяти. В больнице скончался 24-летний Алексей, который находился в коме с ожогами 70% тела. Об этом сообщает НГС.
Как сообщалось ранее, пожар в деревянном бараке, построенном в 1941 году и признанном аварийным в 2019 году, произошёл в ночь на 18 октября. Изначально погибли четыре человека, семь пострадали, а 26 остались без жилья.
Дом, который должен был быть расселён только в 2026 году, уже неоднократно страдал от коммунальных аварий. В 2024 году здесь произошло затопление, а зимой трубы часто перемерзали. Расследование причин пожара и обстоятельств трагедии продолжается.
22 октября стало известно, что полиция задержала жителя Новосибирска, которого подозревают в поджоге многоквартирного двухэтажного барачного дома.