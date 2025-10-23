В Екатеринбурге осудили заведующую школьной столовой, где отравились ученики

В Екатеринбурге вынесли приговор заведующей школьной столовой ООО «Глобусресурс». По ее вине в школе № 178 отравились ученики. Напомним, что инцидент произошел в апреле 2025 года. Тогда с признаками отравления в больницу обратились 29 человек, из них 24 — школьники. У 23 человек диагностировали острый гастроэнтерит, у 5 — норовирус и у одного выявили острую кишечную инфекцию.