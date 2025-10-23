Ричмонд
В Екатеринбурге осудили заведующую школьной столовой, где отравились ученики

Суд вынес приговор виновной в отравлении учеников екатеринбургской школы № 178.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге вынесли приговор заведующей школьной столовой ООО «Глобусресурс». По ее вине в школе № 178 отравились ученики. Напомним, что инцидент произошел в апреле 2025 года. Тогда с признаками отравления в больницу обратились 29 человек, из них 24 — школьники. У 23 человек диагностировали острый гастроэнтерит, у 5 — норовирус и у одного выявили острую кишечную инфекцию.

Роспотребнадзор и прокуратура провели проверку, после которой выявили многочисленные нарушения санитарных норм. СК по факту произошедшего возбудил уголовное дело.

— Подсудимая свою вину признала в полном объеме, принесла извинения потерпевшим. Законными представителями несовершеннолетних потерпевших и потерпевшими извинения приняты, указано на отсутствие претензий к подсудимой, — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Орджоникидзевский районный суд признал заведующую виновной в совершении преступления по части 1 статьи 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей». Ей назначили наказание в виде 9 месяцев ограничения свободы. В это время женщине нельзя выезжать за пределы Екатеринбурга, менять место жительства и работы без согласия органов надзора.