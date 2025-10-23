Умер, даже не родившись: беременная женщина потеряла ребенка в страшном ДТП

— Случилось все 21 июня 2024 года в поселке Дергачи. По данным следствия, мужчина, управляя грузовиком, не уступил дорогу легковой машине, за рулем которой была беременная женщина. Из-за столкновения здоровью потерпевшей был причинен тяжкий вред, а последствием аварии стала гибель плода, — пишут журналисты.