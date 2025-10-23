Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер, даже не родившись: беременная женщина потеряла ребенка в страшном ДТП

В Дергачевском районе водителя осудят за ДТП с беременной женщиной.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Дергачевском районе завершили расследование уголовного дела, заведенного по статье о серьезном нарушении ПДД, которое привело к тяжким последствиям. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональный СК, 65-летний мужчина предстанет перед судом.

— Случилось все 21 июня 2024 года в поселке Дергачи. По данным следствия, мужчина, управляя грузовиком, не уступил дорогу легковой машине, за рулем которой была беременная женщина. Из-за столкновения здоровью потерпевшей был причинен тяжкий вред, а последствием аварии стала гибель плода, — пишут журналисты.

Следователи собрали весь необходимый объем доказательств вины водителя. Уголовное дело с окончательным обвинительным заключением передано в суд для дальнейшего разбирательства и вынесения приговора.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что мужчины насмерть забили спящую гостью из-за громкого храпа в Качугском районе.