Умер, даже не родившись: беременная женщина потеряла ребенка в страшном ДТП

В Дергачевском районе завершили расследование уголовного дела, заведенного по статье о серьезном нарушении ПДД, которое привело к тяжким последствиям. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональный СК, 65-летний мужчина предстанет перед судом.
— Случилось все 21 июня 2024 года в поселке Дергачи. По данным следствия, мужчина, управляя грузовиком, не уступил дорогу легковой машине, за рулем которой была беременная женщина. Из-за столкновения здоровью потерпевшей был причинен тяжкий вред, а последствием аварии стала гибель плода, — пишут журналисты.
Следователи собрали весь необходимый объем доказательств вины водителя. Уголовное дело с окончательным обвинительным заключением передано в суд для дальнейшего разбирательства и вынесения приговора.
