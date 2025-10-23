Ричмонд
Губернатор прокомментировал обрушение потолка в детской больнице Новосибирска

Потолок обрушился в одном из помещений больницы.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал происшествие в детской городской больнице № 1, где 23 октября обрушился потолок в одном из помещений.

По словам главы региона, Министерство здравоохранения области уже организовало перевод пациентов в другие лечебные учреждения города для обеспечения их безопасности. Об этом губернатор сообщил в своем телеграм-канале.

ЧП произошло вскоре после полудня в палате хирургического отделения больницы на улице Вертковской, 3. Администрация медицинского учреждения оперативно отреагировала на инцидент и перевела детей в другие помещения. Никто из пациентов и сотрудников не пострадал. Андрей Травников поручил специалистам Министерства строительства обследовать здание. Решение о восстановлении корпуса будет принято после установления причин аварии.