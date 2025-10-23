Губернатор прокомментировал обрушение потолка в детской больнице Новосибирска

ЧП произошло вскоре после полудня в палате хирургического отделения больницы на улице Вертковской, 3. Администрация медицинского учреждения оперативно отреагировала на инцидент и перевела детей в другие помещения. Никто из пациентов и сотрудников не пострадал. Андрей Травников поручил специалистам Министерства строительства обследовать здание. Решение о восстановлении корпуса будет принято после установления причин аварии.