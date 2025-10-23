Ричмонд
В Магнитогорске при столкновении трех машин пострадал годовалый ребенок

Годовалый ребенок в автокресле пострадал в ДТП в Магнитогорске.

Источник: УГИБДД РФ по Челябинской области

Годовалый ребенок пострадал при столкновении сразу трех машин в Магнитогорске. ДТП произошло вчера днем, 22 октября, на пересечении улиц Грязнова и Советской. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

— 75-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Accent, выполняя маневр левого поворота, совершил столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser и автомобилем LADA Granta, следующими во встречном направлении прямо, — рассказали в пресс-службе ГАИ.

Травмы получили пожилой виновник ДТП и годовалый малыш, который ехал в отечественной легковушке. Им назначено амбулаторное лечение. Ребенок перевозился на заднем сиденье и в автокресле — это помогло избежать тяжелых последствий. По факту ДТП сейчас проводится проверка.