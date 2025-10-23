В Магнитогорске при столкновении трех машин пострадал годовалый ребенок

Травмы получили пожилой виновник ДТП и годовалый малыш, который ехал в отечественной легковушке. Им назначено амбулаторное лечение. Ребенок перевозился на заднем сиденье и в автокресле — это помогло избежать тяжелых последствий. По факту ДТП сейчас проводится проверка.