В Новосибирске обрушился потолок в детской больнице: эвакуировали 46 детей

В Новосибирске прокуратура начала проверку по факту обрушения потолка в хирургическом отделении детской городской клинической больницы № 1. Инцидент произошёл днём 23 октября около 12 часов.
По данным прокуратуры, на третьем этаже здания рухнула часть потолочной конструкции и фрагмент кровли. Всего из отделения были эвакуированы 46 детей. Никто из пациентов и сотрудников не пострадал.
Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, обрушению предшествовали заметные трещины на потолке одной из палат. Медперсонал оперативно перевёл детей в другие помещения, что позволило избежать трагедии.
Здание больницы было построено в 1952 году, капитальный ремонт кровли проводили в 2019-м. Сейчас специалисты технического надзора обследуют состояние несущих конструкций.
Прокуратура Кировского района инициировала проверку, чтобы установить причины происшествия и оценить качество проведённого ранее ремонта.
В социальных сетях очевидцы рассказали, что после инцидента некоторых пациентов временно отпустили домой, пока ведутся восстановительные работы.