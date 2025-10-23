Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последняя сигарета: в Челябинске мужчина насмерть отравился дымом из-за неосторожного курения

В Челябинске мужчина погиб при пожаре.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске произошел пожар. Загорелась квартира на шестом этаже дома на Комсомольском проспекте.

— При проникновении в квартиру огнеборцы обнаружили сидящего на диване пострадавшего, вынесли его из опасной зоны и передали работникам скорой помощи, — рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области.

Несмотря на все усилия врачей, мужчина умер. Он успел надышаться ядовитыми продуктами горения.

Огонь потушили, эвакуировать жильцов из многоэтажки не потребовалось.

Причиной пожара и гибели мужчины, по предварительным данным, стала неосторожность при курении.