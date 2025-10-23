Последняя сигарета: в Челябинске мужчина насмерть отравился дымом из-за неосторожного курения

В Челябинске произошел пожар. Загорелась квартира на шестом этаже дома на Комсомольском проспекте.
— При проникновении в квартиру огнеборцы обнаружили сидящего на диване пострадавшего, вынесли его из опасной зоны и передали работникам скорой помощи, — рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области.
Несмотря на все усилия врачей, мужчина умер. Он успел надышаться ядовитыми продуктами горения.
Огонь потушили, эвакуировать жильцов из многоэтажки не потребовалось.
Причиной пожара и гибели мужчины, по предварительным данным, стала неосторожность при курении.