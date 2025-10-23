В Иркутске женщина, обвиняемая в грабеже, получила срок за оскорбления в суде

В Иркутске женщина, обвиняемая в грабеже, получила срок за оскорбления в зале суда. Когда осужденной продлили срок задержания под стражей, она устроила скандал. Как пояснили КП-Иркутск в региональной прокуратуре и СУ СКР, публично, в присутствии конвоя, прокурора и других участников процесса, она высказалась нецензурной бранью на одного из правоохранителей.