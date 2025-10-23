Ричмонд
В Иркутске женщина, обвиняемая в грабеже, получила срок за оскорбления в суде

На почве личной неприязни осужденная оскорбила правоохранителя.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске женщина, обвиняемая в грабеже, получила срок за оскорбления в зале суда. Когда осужденной продлили срок задержания под стражей, она устроила скандал. Как пояснили КП-Иркутск в региональной прокуратуре и СУ СКР, публично, в присутствии конвоя, прокурора и других участников процесса, она высказалась нецензурной бранью на одного из правоохранителей.

— На почве личной неприязни женщина высказала оскорбления и слова, унижающие честь и достоинство, проявила неуважение к суду, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Известно, что ранее женщина уже имела судимость за насилие в отношении представителя власти, она была задержана по делу о групповом грабеже. Нарушительница полностью признала свою вину, но от дачи показаний отказалась. Суд приговорил ее к 2 годам 1 месяцу лишения свободы в исправительной колонии общего режима.