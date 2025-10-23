Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лез с ножом через окно в чужую квартиру: мужчину арестовали в Актау

В Актау мужчине, который залез в квартиру через окно, назначили 5 суток ареста по статье о мелком хулиганстве, передает NUR.KZ со ссылкой на Мангистауский областной суд.

Источник: Nur.kz

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело по факту мелкого хулиганства (ч.1 ст. 434 КоАП) рассмотрел специализированный суд по административным правонарушениям Актау.

«13 октября 2025 года в состоянии алкогольного опьянения залез в окно одной из квартир, нарушая общественный порядок и спокойствие физических лиц, тем самым совершил мелкое хулиганство», — установил суд.

В ходе судебного разбирательства мужчина признал свою вину. Факт мелкого хулиганства подтверждался также материалами дела, протоколом об административном правонарушении и другими доказательствами. При определении размера административного взыскания суд учел такие отягчающие ответственность обстоятельства, как противоправные действия со стороны мужчины.

Смягчающих ответственность обстоятельств суд не установил. Постановлением суда мужчину признали виновным. Ему назначили административный арест сроком на 5 суток. Постановление пока не вступило в законную силу.