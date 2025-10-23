Лез с ножом через окно в чужую квартиру: мужчину арестовали в Актау

В ходе судебного разбирательства мужчина признал свою вину. Факт мелкого хулиганства подтверждался также материалами дела, протоколом об административном правонарушении и другими доказательствами. При определении размера административного взыскания суд учел такие отягчающие ответственность обстоятельства, как противоправные действия со стороны мужчины.