Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области мужчина поставил на учет в своей квартире 10 иностранцев

В Тольятти мужчина решил обогатиться, за счет иностранцев.

Источник: Комсомольская правда

В Тольятти местного жителя подозревают в фиктивной постановке на учет 10 иностранцев. Подозреваемого задержали сотрудники ГУ МВД России по Самарской области.

— Полицейские установили, что местный житель решил заработать на фиктивной постановке на учет. Как выяснилось, мужчина сознательно нарушил закон и не собирался предоставлять иностранцам жилье для проживания, — отметили в сообщении.

Ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление. Горожанина предупреждали о возможной ответственности, но он все равно нарушил закон. Задержанный признал свою вину, иностранцев сняли с учета. По данному факту завели уголовное дело.