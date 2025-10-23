В Самарской области мужчина поставил на учет в своей квартире 10 иностранцев

В Тольятти местного жителя подозревают в фиктивной постановке на учет 10 иностранцев. Подозреваемого задержали сотрудники ГУ МВД России по Самарской области.
— Полицейские установили, что местный житель решил заработать на фиктивной постановке на учет. Как выяснилось, мужчина сознательно нарушил закон и не собирался предоставлять иностранцам жилье для проживания, — отметили в сообщении.
Ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление. Горожанина предупреждали о возможной ответственности, но он все равно нарушил закон. Задержанный признал свою вину, иностранцев сняли с учета. По данному факту завели уголовное дело.