Могли быть похищены миллиарды. Строителя трассы М-12 арестовали за растрату

Генеральный директор строительной компании «СК Автодор» Рамиль Шайдуллин арестован по делу о растрате в особо крупном размере при строительстве трассы М-12 «Москва — Казань». Басманный суд Москвы заключил его под стражу на 1 месяц и 19 суток. По данным следствия, при реализации федерального дорожного проекта могли быть похищены десятки миллиардов рублей. Всего год назад Шайдуллин получил из рук президента звание «Заслуженный строитель РФ» за вклад в строительство магистрали.
Подробности — в материале «АиФ-Казань».
Арест, которого ждали.
Вечером 22 октября стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал генерального директора строительной компании «СК Автодор» — Рамиля Шайдуллина. Руководителя, ещё недавно получавшего награды из рук президента, теперь обвиняют в растрате в особо крупном размере.
По решению суда Шайдуллин проведёт под стражей 1 месяц и 19 суток — до 10 декабря. Следствие считает, что при строительстве трассы М-12 «Москва — Казань» имели место финансовые нарушения на десятки миллиардов рублей. Статья — часть 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), максимальное наказание — 10 лет лишения свободы.
Шайдуллина задержали накануне в Казани. В операцию были задействованы сотрудники главного управления экономической безопасности МВД России, специально прибывшие из Москвы.
От «Камгэсэнергостроя» до федеральных магистралей.
Рамиль Фоатович Шайдуллин — фигура известная в строительных кругах Татарстана. Родился в семье известного строителя Фоата Шайдуллина — заслуженного строителя РТ. Уроженец Казани, выпускник Казанской государственной архитектурно-строительной академии, он прошёл путь от мастера-геодезиста до главы одной из крупнейших подрядных организаций страны.
В разные годы он возглавлял компании «Казаньжилстрой», «СтройИнжиниринг», «Камгэсэнергострой». Под его руководством завершалось строительство университета в Иннополисе и технопарка «Синергия» в «Алабуге». В 2022 году Шайдуллин возглавил дочернюю структуру государственной компании «Российские автомобильные дороги» — ООО «СК Автодор».
Именно эта фирма возводила седьмой этап скоростной магистрали М-12 — участок от Татарстана до Чувашии, включая мост через Свиягу. В 2023 году проект был успешно сдан, а в 2024-м президент России Владимир Путин наградил Шайдуллина званием «Заслуженный строитель РФ» «за большой вклад в реализацию проекта М-12 и многолетнюю добросовестную работу».
Миллиарды под вопросом.
По информации источников «АиФ-Казань», следствие проверяет использование бюджетных средств при исполнении госконтрактов по М-12. Сумма возможных нарушений — до 18 миллиардов рублей. Именно этот участок, построенный под руководством Шайдуллина, стал ключевым в транспортной артерии, которая должна соединить Санкт-Петербург, Москву и Тюмень.
ООО «СК Автодор» в 2024 году показало выручку 59 млрд рублей и чистую прибыль 3,4 млрд. В проекте участвовали десятки подрядчиков, включая компанию «Волгадорстрой», впоследствии признанную банкротом. После завершения М-12 деловая активность структуры резко снизилась — в августе 2025 года компания начала реорганизацию. Именно в этот период, по данным источников, у силовиков и возникли вопросы к её руководителю.
Ещё летом он получал нагрудный знак «Почётный строитель России» из рук министра Ирека Файзуллина, а осенью — уже этапирован в Москву под конвоем. Пока официальная фабула дела не раскрывается, но сам факт ареста одного из самых известных татарстанских строителей показывает, что внимание следователей к дорожной отрасли усиливается.
Последние дни в инфополе Татарстана активно обсуждается семья Шевыревых, являющихся одними из самых известных дорожников республики. В деле о нападении на Ирину Шеверыву не исключается след рейдерского захвата многомиллионного бизнеса. В прошлом году суд уже вынес приговор экс-главе госкомпании «Автодор» Сергею Кельбаху — 9 лет колонии за злоупотребления при строительстве ЦКАД.