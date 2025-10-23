Могли быть похищены миллиарды. Строителя трассы М-12 арестовали за растрату

Генеральный директор строительной компании «СК Автодор» Рамиль Шайдуллин арестован по делу о растрате в особо крупном размере при строительстве трассы М-12 «Москва — Казань». Басманный суд Москвы заключил его под стражу на 1 месяц и 19 суток. По данным следствия, при реализации федерального дорожного проекта могли быть похищены десятки миллиардов рублей. Всего год назад Шайдуллин получил из рук президента звание «Заслуженный строитель РФ» за вклад в строительство магистрали.