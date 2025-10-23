Восемь домов повреждены при ударе БПЛА в Воронежской области

Как уточнил господин Гусев в Telegram-канале, у поврежденных построек выбиты окна, посечены фасады и кровли. В одном из домов вспыхнул пожар, но его оперативно потушили. Оценка ущерба продолжается.
При атаке обошлось без пострадавших. За ночь над Воронежской областью был сбит 21 беспилотник. Всего над Россией уничтожены 139 дронов.
