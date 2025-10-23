Ричмонд
Сильные ожоги тела и дыхательных путей: в Башкирии мужчина едва не сгорел заживо

Жителя Башкирии спасли во время пожара в селе Серменево.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 22 октября в башкирском селе Серменево произошел крупный пожар в частном домовладении. Как сообщает пресс-служба МЧС Башкирии, ЧП случилось по улице Худайбердина.

Пожарные, прибывшие на вызов, обнаружили огонь, который уже распространился на весь комплекс личного хозяйства, включая жилой дом, две бани и надворные постройки. В тушении пожара участвовали девять спасателей.

В результате происшествия пострадал 65-летний хозяин домовладения. Мужчина с термическими ожогами верхней части туловища и дыхательных путей был госпитализирован в Белорецкую больницу.

