Сильные ожоги тела и дыхательных путей: в Башкирии мужчина едва не сгорел заживо

Ночью 22 октября в башкирском селе Серменево произошел крупный пожар в частном домовладении. Как сообщает пресс-служба МЧС Башкирии, ЧП случилось по улице Худайбердина.
Пожарные, прибывшие на вызов, обнаружили огонь, который уже распространился на весь комплекс личного хозяйства, включая жилой дом, две бани и надворные постройки. В тушении пожара участвовали девять спасателей.
В результате происшествия пострадал 65-летний хозяин домовладения. Мужчина с термическими ожогами верхней части туловища и дыхательных путей был госпитализирован в Белорецкую больницу.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.