Криптоказино, миллионы и провал со взяткой: как в Ташкенте накрыли подпольную игорную сеть

Vaib.uz (Узбекистан. 23 октября). В Ташкенте на днях произошла настоящая криминальная история, достойная сценария сериала о подпольных миллионерах. Сотрудники внутренних дел пресекли деятельность преступной группы, которая в соцсетях организовывала подпольное казино, проводила азартные игры, а также предоставляла свои услуги иностранным онлайн-игорным компаниям. В лучших традициях современного криминалитета — все полученные средства легализовывались через криптовалюту.

Источник: Vaib.Uz

Группа действовала виртуозно: находила клиентов через популярные соцсети, организовывала азартные игры с внушительными ставками, а полученные средства аккуратно «отмывала» через десятки банковских карт и криптовалютные платформы. Только в ходе оперативных мероприятий у злоумышленников изъяли 4 мобильных телефона, 21 банковскую карту и ноутбук.

Но на этом история не закончилась. Когда началась доследственная проверка, один из фигурантов дела решил сыграть ва-банк — и предложил ответственному сотруднику Управления по борьбе с киберпреступностью ГУВД внушительную взятку: 50 000 долларов! Всё ради того, чтобы замять дело и спасти свою команду от уголовного преследования.

Правоохранитель оказался непреклонным: он не только отказался от денег, но и официально предупредил горе-бизнесмена об уголовной ответственности за дачу взятки. Однако подозреваемый не унимался и… сделал второе предложение. И опять — 50 000 долларов.

После этого сотрудник подготовил служебное уведомление и совместно с коллегами организовал спецоперацию. В ходе встречи, прямо в служебном кабинете, в момент передачи денег, предприимчивого «игрока» задержали с поличным, а все происходящее было зафиксировано в присутствии понятых.

Сейчас в отношении подозреваемого дополнительно возбуждено уголовное дело по статье 211 УК (дача взятки).