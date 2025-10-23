Криптоказино, миллионы и провал со взяткой: как в Ташкенте накрыли подпольную игорную сеть

Но на этом история не закончилась. Когда началась доследственная проверка, один из фигурантов дела решил сыграть ва-банк — и предложил ответственному сотруднику Управления по борьбе с киберпреступностью ГУВД внушительную взятку: 50 000 долларов! Всё ради того, чтобы замять дело и спасти свою команду от уголовного преследования.