В Бурятии двух подростков обвинили в диверсии

В Улан-Удэ предъявили обвинение двум подросткам в совершении диверсии. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР Бурятии, версия следствия состоит в том, что один из молодых людей опубликовал в группе мессенджера объявление о поиске работы. На него вышел неизвестный, предложивший 11 тысяч рублей за повреждение базовой станции сотовой связи.
— Подростки согласились на это предложение. Используя садовый инструмент, они повредили кабель связи, сняли все на видео и отправили запись заказчику. В качестве оплаты тот перевел на банковскую карту одного из обвиняемых две тысячи рублей, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Оба несовершеннолетних были задержаны, полностью признали свою вину и дали подробные показания. Сейчас суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу. За совершение преступления предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.
