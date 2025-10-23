В Бурятии двух подростков обвинили в диверсии

В Улан-Удэ предъявили обвинение двум подросткам в совершении диверсии. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР Бурятии, версия следствия состоит в том, что один из молодых людей опубликовал в группе мессенджера объявление о поиске работы. На него вышел неизвестный, предложивший 11 тысяч рублей за повреждение базовой станции сотовой связи.