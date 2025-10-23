«Полные корзины продуктов для них были практически бесплатными». В Жодино кассир и ее родственники вынесли из магазина продукты на 20 000 рублей

В ведомстве отметили, что 19-летняя сотрудница одного из сетевых мегамаркетов в Жодино, которая работала продавцом, а затем кассиром, стала брать продукты для личных нужд без оплаты. Она планировала рассчитаться позже, когда у нее будут деньги.