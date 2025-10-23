«Полные корзины продуктов для них были практически бесплатными». В Жодино кассир и ее родственники вынесли из магазина продукты на 20 000 рублей

В Жодино кассир с родственниками вынесли из магазина продуктов на 20 000 рублей. Подробности обнародовали в пресс-службе Следственного комитета.
В ведомстве отметили, что 19-летняя сотрудница одного из сетевых мегамаркетов в Жодино, которая работала продавцом, а затем кассиром, стала брать продукты для личных нужд без оплаты. Она планировала рассчитаться позже, когда у нее будут деньги.
«Однако, как это часто бывает, финансовые трудности и проблемы со здоровьем стали “уважительной” причиной для откладывания платежей… И блокнотик с “личным кредитом” постепенно превратился в долговую яму», — сказано в сообщении.
С мая 2025 года, девушка, намереваясь помочь родственникам мужа и расположить их внимание к себе, поделилась с ними «секретом». Она сообщила про возможность брать продукты без оплаты — родственники мужа от такой возможности не отказались.
«Когда она заступала на смену, родственники мужа, будто сговорившись, приходили в магазин с тележками и устраивали мега-шопинг “по блату”. Полные корзины продуктов, напитков и прочих товаров становились для них практически бесплатными», — привели подробности в Следственном комитете.
И добавили: подходя к кассе, родственники мужа платили или минимальную сумму, которая не превышает 50 рублей за всю корзину, или просили «пробить» минимальную цену. Девушка, используя бейдж старшего кассира для отмены товаров, так и делала.
В ведомстве заметили: родственники супруга прекрасно понимали, что совершают преступление, однако алчность оказалась сильнее. Даже после увольнения девушки они ей намекали на продолжение схемы, если будет возможность вернуться на подработку.
«Схема вскрылась при очередной инвентаризации. Экс-кассир выплатила магазину недостачу в размере свыше 20 тысяч рублей. Однако это не избавило юную особу и ее корыстную родню от уголовной ответственности», — обратили внимание в пресс-службе.
Жодинским городским отделом Следственного комитета было заведено уголовное дело по части 3 статьи 211 Уголовного кодекса — присвоение имущества лицом, которому оно вверено, совершенное группой лиц в крупном размере). В ведомстве отметили, что с фигурантами проводятся следственные действия, которые направлены на установление всех фактов хищения.
