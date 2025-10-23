«Дам расклад». Ирина Усольцева предсказала исчезновение семьи в своем блоге

Почти месяц вся страна продолжают гадать, что могло случиться с семьей Усольцевых. Они ушли в поход по легкой туристической тропе в местности, которая называется Кутурчинское Белогорье, это в Красноярском крае. Их искали почти две тысячи человек. Но никакой зацепки так и нет.
Между тем, Ирина Усольцева еще в начале сентября предсказала то, что могло с ними случиться. Подробности — в материале krsk.aif.ru.
Усольцева давала расклад на будущее другим.
О том, что Ирина Усольцева — практикующий психолог написало большинство СМИ сразу, как она, ее муж Сергей и пятилетняя дочка буквально сгинули на Кутурчинском Белогорье.
В соцсетях она вела канал, где описывала свои услуги и их стоимость. В описании сказано: «Путь в счастливые отношения — через возвращение в женскую природу. По любым вопросам пишите лично мне».
И среди постов есть один, который теперь вызывает много вопросов, и они за гранью понимания обычного. У него даже название, отсылающее к чему-то загадочному — «Метафорические карты».
Всего там шесть карт. Ирина призывает посмотреть на них, сформулировать вопрос или ситуацию-запрос.
«Примеры запросов: Почему я одна? Куда смотреть, чтобы улучшить отношения? Как принять решение? Почему с деньгами туго? Как помочь ребёнку?» — пишет Усольцева в посте.
Далее она советует интуитивно выбрать карту и прислать ей в личное сообщение. А она даст расклад, «доставая ответы из бессознательного».
Предсказывала или намеренно сообщала?
Рассматривая карты, корреспондент krsk.aif.ru увидела, что на них изображено то, что сильно перекликается с обстоятельствами пропажи Усольцевых.
На первой карте изображены счастливые мужчина и женщина среди снегов где-то в горах. Следующая карта — опять горы и снег, на ней есть ребенок. Дальше — лесная избушка.
Четвертая карта — лето, лесная тропа, на которой, судя по всему, организованная группа на лошадях. На пятой изображена женщина с фотоаппаратом. И на последней — лесной летний пейзаж.
Но ведь Усольцевых сейчас как раз ищут в горах, где уже выпал снег. С ними маленький ребенок. Лесная избушка — это может быть, как «купольный домик» на турбазе, где они останавливались перед пропажей, так и охотничья изба, которых много на Белогорье.
Но почему на остальных картах — лето. Возможно, потому что выходить на тропу Усольцевы планировали в дни, когда в Красноярском крае температура воздуха была аномально высокой для осени — более +25 градусов. Причем сообщалось, что делать они это изначально собирались в составе организованной группы с гидом (на картах — вот та тропа, где группа людей на лошадях).
Женщина с фотоаппаратом. Тут трактовать можно по-разному. Но то, что сейчас Усольцевы в условном объективе всех СМИ, это бесспорно. Тема их загадочного исчезновения в топе поисковых запросов Сети.
Изображение летнего леса. Тут всем, кто следит за историей Усольцевых, и так, вроде, понятно. Семья пропала в лесу. А может, она изначально и хотела скрыться и жить там? Или это намек на то, что пропавших найдут там летом?
Удивительно, но это не первый намек на то, что Ирина Усольцева предсказывала или намеренно показывала будущее семьи.
В личных сообщениях помощнице, которые теперь обнародованы, она говорила, что отменила поход на тантру, которая уже была частично оплачена и решила побыть с семьей.
Женщина рассказала, что они с мужем редко проводят время вместе из-за работы и стройки дома, встречаясь лишь урывками. Спонтанное решение поехать на природу стало для неё чем-то новым и важным. Муж поддержал идею и нашёл маршрут с красивыми местами и домиком-куполом.
«В общем, у нас своя тантра. Земная, друг с другом. Это для меня всё очень ново. Я как будто в другой реальности», — делилась она с подругой, отмечая, что чувствует «ровное состояние, радость и любовь».
То есть, идти в поход семья решилась спонтанно. Будто их туда что-то вело. Если, конечно, все это не стало частью какого-то спланированного информационного послания тем, кто их будет искать.
История пропажи Усольцевых.
Напомним, Серегей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в поход по Кутурчинскому Белогорью 28 сентября. Взрослый сын Ирины от первого брака обратился в полицию только 30 сентября. Поиски начались 1 октября. Время, как считают многие эксперты, было упущено.
12 октября масштабную поисковую операцию, в которой принимало участие около двух тысяч человек, в том числе поисковые отряды из других регионов, свернули.
Уголовное дело по факту пропажи Усольцевых возбуждено по статье «Убийство». В таких историях это обычная практика, так больше полномочий у следователей для организации разыскных мероприятий. Сейчас расследованием занимается отдел по особо важным делам ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. Это нужно, чтобы четче координировать поиски со всеми службами.
Одна из самых громких версий, которую выдвигают разные эксперты, что семья сбежала в США. Там живет один из сыновей Сергея, кроме того мужчина раньше занимался реализацией проектов на американские гранты. Но, как ранее сообщили корреспонденту krsk.aif.ru в СК, эту версию исключили.
При этом сын Ирины Усольцевой подробно рассказал о семье только на федеральном ток-шоу.
А к поиском пропавшей семьи уже присоединились шаманы. А верующие христиане совершают молебны за семью. Какую молитву читать за Усольцевых, священник пояснил тут.