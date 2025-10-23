«Дам расклад». Ирина Усольцева предсказала исчезновение семьи в своем блоге

Но ведь Усольцевых сейчас как раз ищут в горах, где уже выпал снег. С ними маленький ребенок. Лесная избушка — это может быть, как «купольный домик» на турбазе, где они останавливались перед пропажей, так и охотничья изба, которых много на Белогорье.