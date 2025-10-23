МИД РФ: из call-центров в Мьянме освобождены и вернулись домой несколько россиян

Ранее посол России в Мьянме Искандер Азизов заявлял ТАСС, что в подпольных call-центрах могут находиться несколько десятков россиян, вывезенных торговцами людьми из Таиланда. По данным агентства, с начала года из трудового рабства в Мьянме были освобождены как минимум пять граждан РФ. В частности, в октябре на родину вернулась Дашима Очирнимаева.