МИД РФ: из call-центров в Мьянме освобождены и вернулись домой несколько россиян

Несколько граждан России, которых насильно удерживали для работы в мошеннических call-центрах на территории Мьянмы, были освобождены и уже находятся на родине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Андрея Руденко.
Замглавы МИД РФ уточнил, что спасенных удалось переправить в Россию через Таиланд. Дипломат также выразил благодарность властям Мьянмы и Таиланда за то, что они «вошли в ситуацию и помогли».
Точное число россиян, которые все еще могут находиться в трудовом рабстве, неизвестно. Многие попадают в Мьянму нелегально с территории Таиланда в поисках заработка, но в итоге оказываются «в совершенно иной ситуации, чем предполагали». Замминистра отметил, что дипломатическое ведомство готово оказать необходимую помощь при поступлении соответствующих сигналов.
Ранее посол России в Мьянме Искандер Азизов заявлял ТАСС, что в подпольных call-центрах могут находиться несколько десятков россиян, вывезенных торговцами людьми из Таиланда. По данным агентства, с начала года из трудового рабства в Мьянме были освобождены как минимум пять граждан РФ. В частности, в октябре на родину вернулась Дашима Очирнимаева.
Ранее РБК сообщало, что вооруженные силы Мьянмы взяли под контроль крупный мошеннический центр KK Park, расположенный у границы с Таиландом. В ходе операции были освобождены 2198 человек, удерживаемых для рабского труда, среди них и граждане РФ. На территории центра, действовавшего без лицензии, военные изъяли оружие, коммуникационное оборудование и 30 терминалов спутниковой связи Starlink. Организаторы нелегального бизнеса скрылись.