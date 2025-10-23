Экс-чиновник воронежской мэрии Шишкин останется в СИЗО до конца ноября

Экс-руководитель управления строительной политики Воронежа Евгений Шишкин продолжит свое пребывание в следственном изоляторе. Областной суд отклонил ходатайство защиты об изменении меры пресечения и оставил чиновника под арестом как минимум до 27 ноября. Соответствующее решение было принято 22 октября.
Адвокат Шишкина настаивал на переводе подзащитного под домашний арест, но тщетно.
Напомним, до того же срока, 27 ноября, продлен арест еще одному фигуранту этого дела — Александру Киму, директору «Дирекции единого заказчика капстроительства».
Чиновникам вменяют мошенничество в особо крупном размере при реконструкции Петровской набережной. Следствие считает, что они искусственно завысили стоимость контракта на строительство амфитеатра на 37,5 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом РФ по Воронежской области по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Поводом послужили результаты проверки, проведенной прокуратурой совместно с УФСБ, по факту нецелевого расходования бюджетных средств в рамках федеральной программы «Жилье и городская среда».