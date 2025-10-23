Экс-чиновник воронежской мэрии Шишкин останется в СИЗО до конца ноября

Чиновникам вменяют мошенничество в особо крупном размере при реконструкции Петровской набережной. Следствие считает, что они искусственно завысили стоимость контракта на строительство амфитеатра на 37,5 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом РФ по Воронежской области по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Поводом послужили результаты проверки, проведенной прокуратурой совместно с УФСБ, по факту нецелевого расходования бюджетных средств в рамках федеральной программы «Жилье и городская среда».