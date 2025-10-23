В Симферополе кипятком затопило подъезд и квартиры многоэтажки

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости Крым. В Симферополе после запуска отопления затопило подъезд и квартиры многоэтажного дома по улице Лермонтова. Об этом сообщает прокуратура Крыма.
Отмечается, что информация о затоплении после запуска отопления подъезда и нескольких квартир в многоквартирном доме по улице Лермонтова в городе Симферополе появилась в соцсетях. Надзорное ведомство ведет проверку по данному факту.
«В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе в части готовности дома к отопительному сезону», — сказано в сообщении.
21 октября Госдума приняла закон, усиливающий ответственность за нарушения при подготовке к отопительному сезону. Как уточнил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, документ вводит штрафы за неустранение ранее выявленных нарушений при подготовке к отопительному периоду, в том числе: для юридических лиц — до 40 тысяч рублей, для должностных лиц — до 10 тысяч рублей.