Суд в Калининграде вынес приговор двум украинцам за шпионаж

Суд установил, что по заданию иностранной разведки двое граждан Украины, 25-летний М. и 41-летний К., действуя на приграничной территории со стороны Литвы, собрали сведения, в том числе с использованием технических средств, о защищенности российско-литовского участка госграницы для возможной последующей нелегальной заброски агентуры и совершения преступлений на территории России. 26 декабря 2023 года они незаконно пересекли границу РФ и были задержаны сотрудниками Пограничного управления ФСБ совместно с УФСБ России по Калининградской области.