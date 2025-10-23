Пропавших на Кубани в лесу супругов нашли спустя пять суток

Инцидент произошел 18 октября, когда семейная пара вместе с собакой породы терьер отправилась в лес за грибами в районе хутора Тхамаха. При себе у них не было теплой одежды, запасов пищи и средств для выживания в природной среде, за исключением зажигалки. В день исчезновения супруги успели сообщить родственникам о том, что потеряли ориентацию на местности, но не смогли описать свое точное местонахождение.