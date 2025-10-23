Пропавших на Кубани в лесу супругов нашли спустя пять суток

KrasnodarMedia. 23 октября. В Краснодарском крае успешно завершилась масштабная поисковая операция, продолжавшаяся почти пять суток. Спасателям, волонтерам и полиции удалось найти супругов Шабановых, которые заблудились в лесном массиве Северского района. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт» в официальном Telegram-канале (18+).
Инцидент произошел 18 октября, когда семейная пара вместе с собакой породы терьер отправилась в лес за грибами в районе хутора Тхамаха. При себе у них не было теплой одежды, запасов пищи и средств для выживания в природной среде, за исключением зажигалки. В день исчезновения супруги успели сообщить родственникам о том, что потеряли ориентацию на местности, но не смогли описать свое точное местонахождение.
Поисковые группы сконцентрировали усилия в районе скального массива «Желтые монастыри», куда ранее был зафиксирован последний сигнал мобильных телефонов пропавших. За время операции добровольцы и спасатели обследовали около 100 километров труднопроходимой лесной и предгорной территории. Для повышения эффективности поисков применялась специализированная техника, включая квадроциклы и багги.
В настоящее время все поисково-спасательные мероприятия официально завершены. Супруги Шабановы были обнаружены живыми, их жизни и здоровью ничего не угрожает. В оказании медицинской помощи спасенные не нуждаются.