Мусор загорелся на полигоне ТКО «Вырицкий» под Гатчиной

К слову, это не единственный подобный инцидент на полигоне. Весной 2023 года здесь произошел крупный пожар, который не могли потушить несколько недель. Общая площадь тления полигона ТБО составила 4 тысячи кв.м, открытое горение было зафиксировано на площади 500 кв.м, локальные очаги расположены по всему склону.