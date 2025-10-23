Мусор загорелся на полигоне ТКО «Вырицкий» под Гатчиной

Полигон ТКО «Вырицкий» в Гатчинском районе вновь загорелся. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
На территории полигона горят свалочные массы. Однако общая площадь возгорания не уточняется. На месте работают пожарные.
Глава региона уже направил официальные обращения в прокуратуру, ГУВД и Следственный комитет, чтобы были приняты все необходимые меры к компании «Монита» — она арендует территорию закрытого полигона. Добавим, что собственником земли является администрация Гатчинского района.
— Деятельность компании по обращению с отходами представляет высокий риск для здоровья местных жителей и окружающей среды, — отметил Дрозденко.
К слову, это не единственный подобный инцидент на полигоне. Весной 2023 года здесь произошел крупный пожар, который не могли потушить несколько недель. Общая площадь тления полигона ТБО составила 4 тысячи кв.м, открытое горение было зафиксировано на площади 500 кв.м, локальные очаги расположены по всему склону.