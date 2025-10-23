«Хотел поехать домой поездом, но его надо было долго ждать». Суд приговорил жителя Старых Дорог к трем годам колонии строго режима за тройной угон

Незапертый BMW злоумышленник увидел стоящим в гараже на территории частного дома. Он его даже завел и поехал, но был застигнут хозяином машины и сбежал. С чужими «Жигулями» ему тоже в ту ночь не повезло, машина заглохла на соседней улице. Opel Astra, который хозяин также не стал запирать, потому что оставил во дворе собственного дома, далеко не уехал и заглох рядом с домом, потому что злоумышленник не смог включить заднюю передачу и бросил машину.