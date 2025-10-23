«Хотел поехать домой поездом, но его надо было долго ждать». Суд приговорил жителя Старых Дорог к трем годам колонии строго режима за тройной угон

В агрогородке Полыковичи под Могилевом 32-летний житель Старых Дорог, ранее уже судимый за угон и кражу, за одну ночь попытался угнать три автомобиля — BMW, «Жигули» и Opel Astra, сообщил Госкомитет судебных экспертиз Беларуси.
Незапертый BMW злоумышленник увидел стоящим в гараже на территории частного дома. Он его даже завел и поехал, но был застигнут хозяином машины и сбежал. С чужими «Жигулями» ему тоже в ту ночь не повезло, машина заглохла на соседней улице. Opel Astra, который хозяин также не стал запирать, потому что оставил во дворе собственного дома, далеко не уехал и заглох рядом с домом, потому что злоумышленник не смог включить заднюю передачу и бросил машину.
Горе-угонщика правоохранители задержали на следующий день. Улики — оставленная на месте преступления перчатка, следы обуви, а также микроволокна на водительских сидениях, которые совпали с волокнами спортивных брюк мужчины.
Злоумышленник признался, что планировал ехать в Старые Дороги поездом, но его нужно было долго ждать, поэтому он и решил угнать чужое авто.
Суд Могилевского района приговорил мужчину к лишению свободы на срок 3 года 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
