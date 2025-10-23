«Лестницу заблокировало дымом». Пожар выгнал на улицу учеников гимназии в центре Петербурга

По данным ГУ МЧС по Петербургу, возгорание произошло в доме 4б на Пудожской улице (по данному адресу расположена Академическая гимназия № 56). Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 10:42, к моменту прибытия спасателей огонь охватил электропроводку на кухне на площади 1,5 кв. м.
К 10:58 пожар ликвидировали при участии 20 сотрудников МЧС и 4 спецмашин. Сведения о пострадавших не поступали.
Как рассказал «Фонтанке» отец четвероклассника, в момент возгорания его ребенок находился в классе на четвертом этаже, всех детей немедленно вывели на улицу. «Одна лестница была полностью заблокирована дымом. Детей спускали по другой. Были пожарная, скорая (…). Занятия отменили», — сказал мужчина. По его словам, детей эвакуировали в другой корпус, на Чкаловский проспект.