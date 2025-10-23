Убийцу известного повара из Ленобласти отправили в СИЗО

Сегодня 28-летнего жителя Бокситогорского района отправили в СИЗО. До этого ему предъявили обвинение в убийстве известного в Ленинградской области 49-летнего повара. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Напомним, жизнь потерпевшего оборвалась прямо во время рабочей смены в Пикалево. Мужчина по обыкновению вышел на улицу на перекур и начал разговаривать по телефону. Там он встретил своего коллегу, которому протянул руку, чтобы поздороваться. Однако в ответ на этой знакомый внезапно набросился на него, держа в руках нож.
Агрессор ударил его много раз и, осознав сделанное, бросился в бега. Но в последний момент он заметил, что мужчина жив, после чего вернулся и завершил начатое. Приехавшие на место следователи начитали порядка 10 ножевых ранений.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что у погибшего повара остались жена и двое сыновей. Его запомнили, как спокойного и миролюбивого человека, который не упускал возможности похвастаться успехами своих детей и признаться родным в любви. Однако выяснилось, что не все так было гладко. Убийца был не просто его коллегой, но и еще любовником его супруги.