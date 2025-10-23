Убийцу известного повара из Ленобласти отправили в СИЗО

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что у погибшего повара остались жена и двое сыновей. Его запомнили, как спокойного и миролюбивого человека, который не упускал возможности похвастаться успехами своих детей и признаться родным в любви. Однако выяснилось, что не все так было гладко. Убийца был не просто его коллегой, но и еще любовником его супруги.