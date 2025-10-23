Ричмонд
В Уфимском районе пропал 35-летний Кирилл Щукин

В Уфимском районе разыскивают пропавшего мужчину.

Источник: Комсомольская правда

В Уфимском районе Башкирии разыскивается 35-летний Кирилл Сергеевич Щукин, проживающий в селе Михайловка. Мужчина перестал выходить на связь и пропал без вести с 22 октября 2025 года, сообщают волонтеры «Лиза Алерт».

Приметы: рост около 175 сантиметров, телосложение среднее, волосы светло-русого цвета, глаза серо-голубые.

На момент исчезновения на нем была синяя куртка, коричневая водолазка, черные джинсы и синие мокасины.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Кирилла Щукина, просят сообщить по номерам 112 или 8−800−700−54−52.

