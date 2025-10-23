Дрон «неизвестного происхождения» взорвался в Казахстане

В Казахстане начато расследование по факту взрыва беспилотного летательного аппарата «неизвестного происхождения» в Западно-Казахстанской области, граничащей с Россией. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны республики.
В официальном комментарии казахстанского военного ведомства говорится, что обломки БПЛА были обнаружены в удаленной местности в Бурлинском районе, «вне зоны проживания населения». Отмечается, что в результате инцидента «пострадавших и материального ущерба не зарегистрировано».
В министерстве пояснили, что сейчас совместно с другими компетентными органами устанавливают все обстоятельства инцидента. Контроль за воздушным пространством страны усилен. Казахстан также начал консультации с зарубежными партнерами о возможной принадлежности беспилотника.
Телеграм-канал SHOT пишет, что местом падения боевого дрона стали окрестности села Кызылтал, которое расположено в 190 км от Оренбургской области. Там ранее объявлялась угроза атаки украинских БПЛА. Канал со ссылкой на местных жителей уточняет, что взрывная волна чуть не повредила дома в населенном пункте.
Это не первый случай обнаружения беспилотников в Западно-Казахстанской области. Ранее сообщалось о падении в регионе БПЛА британского и французского производства, которые используются Вооруженными силами Украины.