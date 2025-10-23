В Ростове спасли рыбака, тонувшего вблизи Зеленого острова

В районе Зеленого острова в Ростове-на-Дону спасли рыбака. Он упал в реку, когда его небольшая лодка наклонилась. Об этом рассказали в областной поисково-спасательной службе на водах.
Инцидент произошел сегодня, 23 октября. Мужчина не мог самостоятельно выбраться из воды и начал звать на помощь. К счастью, недалеко находились спасатели, которые проводили учебные занятия. Они быстро подоспели к утопающему.
Мокрая одежда тянула ростовчанина ко дну, спасательного жилета на нем не было. Все могло закончится трагически, но мужчину успели поднять на борт катера, а его лодку взяли на буксир. Пострадавшего напоили горячим чаем, а потом передали сотрудникам скорой помощи.
В департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС уточнили, что рыбак плохо себя чувствовал из-за переохлаждения. Спасатели просят всех строго соблюдать основные правила безопасности на воде.