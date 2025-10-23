В Ростове спасли рыбака, тонувшего вблизи Зеленого острова

Мокрая одежда тянула ростовчанина ко дну, спасательного жилета на нем не было. Все могло закончится трагически, но мужчину успели поднять на борт катера, а его лодку взяли на буксир. Пострадавшего напоили горячим чаем, а потом передали сотрудникам скорой помощи.