В Петербурге задержали женщину, бросившую коктейли Молотова в полицию

По данным «Фонтанки», 29-летняя женщина пришла по адресу Загребский бульвар, 4, в Купчино, вечером 22 октября. У нее с собой была сумка, в которой подозреваемая принесла три коктейля Молотова. Два из них не воспламенились при броске, а третий сработал на асфальте рядом со служебной машиной. После этого женщину сразу задержали.